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THY Euroleague'de Anadolu Efes Partizan'a konuk olacak

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, 29 Şubat Perşembe günü Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 14:03
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THY Euroleague'de Anadolu Efes Partizan'a konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında 29 Şubat Perşembe günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 11 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan Partizan ise 11. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Sırp ekibi ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 100-94 kazandı.

Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 16. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 15 müsabakanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 7'sini ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

AVRUPA'DA 828. RANDEVU

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 828. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 827 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 361 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 580. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 579 mücadelenin 309'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 270'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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