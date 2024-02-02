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Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Son 2 maçını kaybeden temsilcimiz, İtalyan temsilcisi karşısında galip gelerek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 21:10 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 21:11
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Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geliyor.

EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kaybeden temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano karşısında galip gelmek istiyor.

Milano ekibi ise geride kalan son 4 maçın 3'ünü kaybetti.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot sonucu: Anadolu Efes 15-15 Olimpia Milano

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 34-43 Olimpia Milano

Haberimiz güncellenmektedir.

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 2 Şubat Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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