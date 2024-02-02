Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geliyor.
EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kaybeden temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano karşısında galip gelmek istiyor.
Milano ekibi ise geride kalan son 4 maçın 3'ünü kaybetti.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot sonucu: Anadolu Efes 15-15 Olimpia Milano
2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 34-43 Olimpia Milano
Haberimiz güncellenmektedir.
ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 2 Şubat Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.