Haberler THY EuroLeague 3'te 3 aşkına

3'te 3 aşkına

Son iki maçından zaferle ayrılan temsilcimiz, saat 22.30’da Fransız ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, koç Saras’la Avrupa’da 10. zaferinin peşinde.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
3'te 3 aşkına

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kazanarak Avrupa Ligi'nde 16. galibiyetini almak istiyor. Salle Gaston Medecin'de oynanacak kritik müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Temsilcimiz 24 haftada aldığı 15 galibiyetle ligde dördüncü sırada bulunuyor. Son maçında ASVEL'i deplasmanda 83-73 yenen Fenerbahçe, koç Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 11. Avrupa Ligi maçında 9. galibiyetini elde etti.

SARAS, KAZANARAK BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe'de Metecan Birsen, Dyshawn Pierre ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları sebebiyle Fransa'da Asvel deplasmanında forma giyememişti. Bugünkü rakibimiz Monaco ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle THY Avrupa Ligi'nde altıncı sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmayı başarmıştı. Bu maç, aynı zamanda Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımın başında parkeye ilk çıktığı mücadeleydi ve Litvanyalı çalıştırıcı, galibiyetle siftah yapmıştı.

MONACO'NUN GUARDLARINA KELEPÇE

Fenerbahçe Koçu Jasikevicius, Monaco maçının önemine dikkat çekti. Jasikevicius, "EuroLeague'in en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Fiziksel oynayan bir takım. Bu maçta top kaybı yapmamak, fiziksel oyunlarına uyum sağlamak ve guardlarını kontrol altında tutmak bizim için son derece önemli olacak" dedi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu'na transfer çalımı...
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr'den bombaladı!
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı
F.Bahçe'den sürpriz transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EuroLeague’de rakip Milan
Efes kaybetti
🌹 CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Süper Loto çekildi! (1 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... 07:36
Sıra sol bekte Sıra sol bekte 06:35
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:04
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:02
Gol düellosunu kazanan ManU! Gol düellosunu kazanan ManU! 01:17
Gol düellosunu kazanan ManU! Gol düellosunu kazanan ManU! 01:17
Daha Eski
Ali Turap imzaladı Ali Turap imzaladı 01:02
Hurmadan tepki Hurmadan tepki 01:00
İmza şov yaptı İmza şov yaptı 00:57
Kent'te pürüz çıktı Kent'te pürüz çıktı 00:54
Joselu attı, Madrid kazandı! Joselu attı, Madrid kazandı! 00:52
Joselu attı, Madrid kazandı! Joselu attı, Madrid kazandı! 00:52