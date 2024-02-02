3'te 3 aşkına

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kazanarak Avrupa Ligi'nde 16. galibiyetini almak istiyor. Salle Gaston Medecin'de oynanacak kritik müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Temsilcimiz 24 haftada aldığı 15 galibiyetle ligde dördüncü sırada bulunuyor. Son maçında ASVEL'i deplasmanda 83-73 yenen Fenerbahçe, koç Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 11. Avrupa Ligi maçında 9. galibiyetini elde etti.

SARAS, KAZANARAK BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe'de Metecan Birsen, Dyshawn Pierre ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları sebebiyle Fransa'da Asvel deplasmanında forma giyememişti. Bugünkü rakibimiz Monaco ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle THY Avrupa Ligi'nde altıncı sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmayı başarmıştı. Bu maç, aynı zamanda Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımın başında parkeye ilk çıktığı mücadeleydi ve Litvanyalı çalıştırıcı, galibiyetle siftah yapmıştı.

MONACO'NUN GUARDLARINA KELEPÇE

Fenerbahçe Koçu Jasikevicius, Monaco maçının önemine dikkat çekti. Jasikevicius, "EuroLeague'in en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Fiziksel oynayan bir takım. Bu maçta top kaybı yapmamak, fiziksel oyunlarına uyum sağlamak ve guardlarını kontrol altında tutmak bizim için son derece önemli olacak" dedi.