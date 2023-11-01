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THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı yaşanacak. İşte maç programı...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 10:17
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THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 6. hafta 2 Kasım Perşembe günü oynanacak 5 maçla başlayacak.

Euroleague'de 6. hafta heyecanı 2 Kasım Perşembe günü ve 3 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, Bayern Münih'i konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe, evinde Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. A. Efes de İtalyan ekibi Virtus Bologna'nın misafiri olacak. Ligde bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Real Madrid müsabakası ise ertelendi.

İŞTE 6. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

2 Kasım Perşembe

20.30 Kızılyıldız - Bayern Münih

20.45 Fenerbahçe - Olympiakos

21.00 Zalgiris Kaunas - ASVEL

22.30 Valencia Basket - ALBA Berlin

22.30 Olimpia Milano - AS Monaco

3 Kasım Cuma

22.30 Barcelona - Panathinaikos

22.30 Baskonia - Partizan .

22.30 Virtus Bologna - A. Efes

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