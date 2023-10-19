Fenerbahçe Beko - Asvel maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile devam ediyor.

2 maçta 1 galibiyeti bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında galibiyeti bulunmayan Asvel ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Beko - Asvel maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Fenerbahçe Beko 2-4 Asvel (1. PERİYOT DEVAM EDİYOR)

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı 19 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.