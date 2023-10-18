Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL'i ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 4. haftasında 19 Ekim Perşembe günü evinde LDLC ASVEL'i konuk edecek. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:39
Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 19 Ekim Perşembe günü Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

İki galibiyet ve bir yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu. Fenerbahçe, son maçında ise sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 83-69 yendi.

Üç maçını kaybeden LDLC ASVEL ise son sırada yer alıyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş açıklama! Zaniolo, Ronaldo, sözleşmeler...
CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Derbi öncesi flaş deplasman seyircisi kararı!
Yıldızlar göz doldurdu! Talipleri sıraya girdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Efes'ten Euroleague'de ilk galibiyet!
F.Bahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMİ SINIRLI SAYIDA
ATYETEL KÜRSİ EZBERLEME | Ayetel Kürsi kolay, kısa yoldan ezberleme 🤲
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'den ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu Boey'den ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu 10:46
F.Bahçe'den R. Madrid'e 2. transfer! Arda referans oldu F.Bahçe'den R. Madrid'e 2. transfer! Arda referans oldu 10:45
Fenerbahçe Beko'nun rakibi ASVEL! Fenerbahçe Beko'nun rakibi ASVEL! 10:37
Derbi öncesi flaş deplasman seyircisi kararı! Derbi öncesi flaş deplasman seyircisi kararı! 10:29
Mainz 05'den skandal karar! Mainz 05'den skandal karar! 10:05
Okan Buruk'un G.Saray başında 5.derbi heyecanı! Okan Buruk'un G.Saray başında 5.derbi heyecanı! 09:58
Daha Eski
Kartal'dan Cengiz için flaş karar! Kartal'dan Cengiz için flaş karar! 09:47
Aboubakar'la özel görüşme! Aboubakar'la özel görüşme! 09:44
Salih Özcan'ın evi yandı Salih Özcan'ın evi yandı 09:01
EURO 2024'e gidecek takımlar belli oldu! EURO 2024'e gidecek takımlar belli oldu! 09:00
F.Bahçe'de Hatay mesaisi F.Bahçe'de Hatay mesaisi 08:32
Temiz eller operasyonu yapılmalı Temiz eller operasyonu yapılmalı 01:42