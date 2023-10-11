THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı başlıyor

THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı 12 Ekim Perşembe günü oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı 12 Ekim Perşembe ve 13 Ekim Cuma günü oynanacak olan maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında A.Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basketbol karşılaşacak. Bu hafta oynanması planlanan Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv mücadelesi ise, Hamas ile İsrail arasında yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi.

EuroLeague'de 2. hafta programı şöyle:

12 Ekim Perşembe

20.30 A.Efes - Real Madrid

21.00 ALBA Berlin - Baskonia

21.00 ASVEL - Partizan

21.15 Panathinaikos - Bayern Münih

13 Ekim Cuma

20.00 AS Monaco - Virtus Bologna

20.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız

21.15 Olympiakos - Barcelona

21.30 Valencia Basket - Fenerbahçe Beko