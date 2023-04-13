Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY EuroLeague'de 34. ve son hafta heyecanı başlıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor.

Bu heyecanlı mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Kızılyıldız 15-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT OYNANIYOR: Kızılyıldız 27-35 Fenerbahçe Beko

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

4 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son maçında 6 Nisan Perşembe günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 103-86 yenerek 33. maçında 19. galibiyetini aldı. Ekibimizde Nigel-Hayes Davis 26, Dyshawn Pierre ve Tyler Dorsey 17'şer, Nick Calathes ise 14 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son mücadelesinde 9 Nisan Pazar günü konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 100-50 ile geçti. 24. maçında 20. galibiyetini alan ekibe Şehmus Hazer 21, Carsen Edwards 18, Johnathan Motley 16 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Metecan Birsen, Devin Booker ve Nemanja Bjelica sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemiyor.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR



Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'in mevcut formatında oynadığı 15 maçta 12 galibiyet elde etti.



2022-23 sezonu ilk yarısında 10 Kasım 2022 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 93-79 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 25 sayı ve 10 ribaund, Melih Mahmutoğlu ise 20 sayı üretti. Kızılyıldız'da ise Nemanja Nedovic 17, Luca Vildoza 13, Ben Bentil 12 sayı buldu.