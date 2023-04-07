Kanarya fişi çekti

Avrupa'nın takımlar bazındaki 1 numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisinin kazanı Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, normal sezonun bitimine bir hafta kala evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 103-86 mağlup ederek playoff biletini cebine koydu. Son 8 için bu maçı mutlaka kazanması gereken Anadolu Efes'in ise ümitleri tükendi. Mücadeleye hızlı başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-17 önde bitirdi. Başa baş geçen ikinci çeyrekte Anadolu Efes farkın açılmasına izin vermedi ve devre 48-40 sona erdi.

17 SAYI FARKLA SONUÇLANDI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarının desteğiyle mücadele eden Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte 8 sayılık farkı korumayı başardı ve periyot 72-64 lehine sarı-lacivertliler lehine bitti. Son çeyrekte de etkili oyununu devam ettiren Kanarya rakibini 103-86 yenerek adını play-off'a yazdırdı. Ligde Olympiakos, Barcelona, Real Madrid ve Monaco dörtlüsü daha önce playoff'a kalmıştı. Eşleşmeler haftaya belli olacak.