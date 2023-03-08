Kızılyıldız Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Turnuvada temsilcimiz Anadolu Efes, Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor.
Heyecan dolu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 20-25 Anadolu Efes
2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 49-45 Anadolu Efes
3. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 68-67 Anadolu Efes
4. PERİYOT OYNANIYOR: Kızılyıldız 74-70 Anadolu Efes
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 8 Mart Çarşamba günü TSİ saat 22.30'da başladı. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.