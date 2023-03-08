Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız Anadolu Efes maçı CANLI

Kızılyıldız Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'in 27. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 22:29 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 00:00
Kızılyıldız Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Turnuvada temsilcimiz Anadolu Efes, Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor.

Heyecan dolu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 20-25 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 49-45 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 68-67 Anadolu Efes

4. PERİYOT OYNANIYOR: Kızılyıldız 74-70 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 8 Mart Çarşamba günü TSİ saat 22.30'da başladı. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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