Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı CANLI

EuroLeague'de heyecan sürüyor. Turnuvada 23. hafta kaşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Alba Berlin ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 20:42 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 22:06
Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı CANLI

EuroLeague'de 23. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Alman ekibi Alba Berlin ile kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 31-27 Alba Berlin

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 57-47 Alba Berlin

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 81-61 Alba Berlin

4. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 84-61 Alba Berlin

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı TSİ 20.45'de başladı.Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Liverpool'un yıldızı...
İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Musa Barrow'dan kötü haber geldi...
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir yanıt daha!
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye flaş yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI
Olympiakos - Anadolu Efes maçı saat kaçta?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan ezeli rakiplerine yanıt! G.Saray'dan ezeli rakiplerine yanıt! 21:50
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir yanıt daha! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir yanıt daha! 20:52
F.Bahçe'nin UEFA listesinde kritik değişim! F.Bahçe'nin UEFA listesinde kritik değişim! 20:40
F.Bahçe Konya maçının hazırlıklarına başladı! F.Bahçe Konya maçının hazırlıklarına başladı! 20:17
Ronaldo siftah yaptı! Al Nassr 1 puanı aldı Ronaldo siftah yaptı! Al Nassr 1 puanı aldı 20:11
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye flaş yanıt! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 20:09
Daha Eski
Mesut Özil futbolu bırakıyor mu? Mesut Özil futbolu bırakıyor mu? 19:54
Gençlerbirliği'nden Nijeryalı orta saha hamlesi! Gençlerbirliği'nden Nijeryalı orta saha hamlesi! 19:43
Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi! Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi! 19:28
Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek kararı! Cezası... Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek kararı! Cezası... 19:23
Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou'ya yeni sözleşme! Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou'ya yeni sözleşme! 19:21
Seferovic krizi! Taraftar ayağa kalktı Seferovic krizi! Taraftar ayağa kalktı 19:09