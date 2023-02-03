Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı CANLI

EuroLeague'de 23. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Alman ekibi Alba Berlin ile kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 31-27 Alba Berlin
2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 57-47 Alba Berlin
3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 81-61 Alba Berlin
4. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 84-61 Alba Berlin
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı TSİ 20.45'de başladı.Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.