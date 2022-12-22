Fenerbahçe Beko Partizan maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor.
Turnuvada 15. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk ediyor.
Bu keyifli maçın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-16 Partizan
2.PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 27-24 Partizan
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Partizan maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.