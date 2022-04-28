Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı CANLI

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Nefes kesen mücadelenin CANLI skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

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2. PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 34-35 Olimpia Milano

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague'de kritik önem taşıyan Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

SERİDE DURUM 2-1

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Final-Four'a yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynandı. Anadolu Efes ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi ikinci müsabakadan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı İstanbul'da oynandı ve temsilcimiz 77-65 kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı. Bu serinin kazananı, Final-Four'da Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 38. RANDEVU

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Avrupa kupalarında bu maçla birlikte 38. kez karşı karşıya geldi. Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 37 maçın 23'ünü lacivert-beyazlı ekip, 14'ünü ise Olimpia Milano kazandı.

AVRUPA'DA 765. MAÇ

Anadolu Efes, Olimpia Milano müsabakasıyla Avrupa kupalarında 765. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 764 karşılaşmada 435 galibiyet ve 329 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 516. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 238 kez rakiplerine mağlup oldu.