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Olimpia Milano - Anadolu Efes: 73-66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Olimpia Milano ile kozlarını paylaştı. Anadolu Efes zorlu karşılaşmada rakibine 73-66 kaybetti. Serinin 3. maçı İstanbul'da oynanacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:28 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:41
Olimpia Milano - Anadolu Efes: 73-66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 73-66 yenildi.

Bu sonuçla AX Armani Exchange Milan, seride 1-1 beraberliği sağladı. İki takım arasında serinin üçüncü maçı 26 Nisan Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Dunston ile pota altında etkili olan Anadolu Efes, 5. dakikada 10-4 üstünlük yakaladı. İlk 10 dakikada Rodriguez'in 11 sayısına engel olamayan lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 19-17 geride tamamladı.

Maçın ikinci periyodunda büyük çekişme yaşandı ve 16. dakika 27-27 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes, ilk yarının bitimine 2 dakika 49 saniye kala 33-28 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde konuk ekip sayı bulamazken, İtalya temsilcisi oyunda dengeyi kurmayı başardı ve son saniyede Shield'in basketiyle soyunma odasına 33-33 beraberlikle gitmesini bildi.

İkinci yarının başında Larkin ile üst üste iki dış atış kaçıran Anadolu Efes, ilk devrenin etkisiz ismi Shields'ı durdurmakta zorlandı ve 24. dakikada 42-35 geriye düştü. Rodriguez ile üç sayılık basketler bulan AX Armani Exchange Milan, Ricci ile dışardan bir basket daha buldu ve 28. dakikada farkı 10 sayıya (53-43) çıkardı. Kalan sürede iyi savunma yapan Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı ve üçüncü periyot sonunda farkı bir sayıya indirdi: 53-52.

Son periyodun ilk 3,5 dakikasında Anadolu Efes sayı üretemese de iyi savunmasıyla rakibinin üstünlüğüne izin vermedi ve 34. dakika 55-55 beraberlikle geçildi. Maçın son 2 dakikasında her iki ekip de üstünlük için büyük mücadele verdi. Karşılıklı üç sayılık denemelerin yapıldığı son bölümde İtalya temsilcisi, Shields'ın basketiyle bitime 48 saniye kala 69-66 üstünlük yakaladı. Zorlama atışlar yapan Anadolu Efes, rakibinin bloklarını aşamadı ve karşılaşmadan 73-66 mağlup ayrıldı.

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