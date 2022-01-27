Zenit-Anadolu Efes maçı CANLI SKOR

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. haftasında Rusya ekibi Zenit'e konuk oluyor. Zorlu mücadele Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanıyor.

Corona virüsü vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 10'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Üç müsabakası tehir edilen Zenit ise oynadığı 19 müsabakanın 12'sini kazandı, 7'sinden mağlup ayrıldı. İstanbul'da yapılan maçı Zenit, 90-79 kazanmıştı.

ZENIT-ANADOLU EFES: 0-0 (1. PERİYOT OYNANIYOR)



ZENIT - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Zenit ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getren müsabaka saat 20.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

Öte yandan Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda oynadığı 499 karşılaşmada 268 galibiyet elde etti, 231 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ise 748. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 747 müsabakada 425 galibiyet ve 322 yenilgi yaşadı. Bu arada iki takım, Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 4 maçın 3'ünü Zenit, 1'ini ise Anadolu Efes kazandı.