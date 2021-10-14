Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı CANLI | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Rusya temsilcisi Unics Kazan ile Ülker Salonu'nda karşı karşıya geliyor. İlk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Unics'i devirerek iki maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 5-2 Unics Kazan

FENERBAHÇE BEKO - UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı saat 20:45'te başladı ve beIN Sports Haber'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.