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Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, 4. sınavında Rus temsilcisi Unics Kazan'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, Unics Kazan'ı yenerek yükselişe geçmek istiyor. Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 20:42 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 20:51
Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı CANLI | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Rusya temsilcisi Unics Kazan ile Ülker Salonu'nda karşı karşıya geliyor. İlk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Unics'i devirerek iki maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 5-2 Unics Kazan

FENERBAHÇE BEKO - UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı saat 20:45'te başladı ve beIN Sports Haber'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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