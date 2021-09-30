Şampiyon parkede

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak. Madrid'de WiZink Center'daki maç, 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS HABER'den canlı olarak yayınlanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz, geçtiğimiz sezon çeyrek finalde eleyip Final-Four'a yükseldiği rakibi karşısında sezonu galibiyetle açmak istiyor.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ KIZILYILDIZ

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019'da final oynayan Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Kadrosunu büyük oranda koruyan lacivert- beyazlılar'ın rakibi İspanyol devi Real Madrid ise Avrupa Ligi'ni 10 kezle en çok kazanan takım konumunda. Tek grupta toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Anadolu Efes'in yanı sıra Fenerbahçe de yer alıyor. Sarı-lacivertliler de sezonu, yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'la açacak.