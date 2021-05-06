Sonu kupa olsun!

Turkısh Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes geçen sezon yarım bıraktığı işi bu sezon tamamlamaya kararlı gözüküyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle sezon erken bitince formdaki Anadolu Efes'in şampiyonluk hayalleri bu sezona sarkmıştı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon FinalFour'a çıkarken biraz zorlandı. Serinin ilk 2 maçında Real Madrid'i yendikten sonra 3. ve 4. karşılaşmalarda basit hatalar can yaktı. Seri 2-2'ye gelince herkes bir "Eyvah" dedi ama koç Ergin Ataman ve öğrencileri sürprize izin vermedi. Efes, son maçta Real Madrid'i 88-83 mağlup edip Final-Four'a yükseldi.

RUSLARI AŞMALIYIZ

Anadolu Efes şimdi gözünü Final-Four'daki rakibi CSKA Moskova'ya çevirdi. Lacivert-beyazlılar yarı finalleri 28 Mayıs'ta, final mücadelesi ise 30 Mayıs'ta oynanacak EuroLeague organizasyonunda kupa için parkede olacak. Koç Ergin Ataman ve öğrencilerinin en büyük hedefi kupayı Fenerbahçe'den sonra 2. defa Türkiye'ye getirmek. Anadolu Efes'te tüm takım buna inanıyor. Ataman da her fırsatta öğrencilerine güvendiğini belirterek "Geçen sezon bu kupayı pandemi sebebiyle alamamıştık. Bu yıl yine çok yaklaştık. Köln'den elimiz boş dönmeyeceğiz ve kupayı alacağız" diye konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman mutlu... Deneyimli çalıştırıcı "Real Madrid serisi kolay geçmedi. Son maçta Larkin son 5 dakikaya kadar sayı atmadı. Bu Final-Four için çok mücadele ettik. Ancak daha işimiz bitmedi" dedi. Ataman sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen sene formdayken kupa tamamlanamadı. Bu sezona kötü başladık ancak toparlandık. Biz bu şampiyonluğu hak ediyoruz diyoruz. İki senedir bu kupa için mücadele veriyoruz. Şimdi bunun için elimizde bir fırsat var. Sezon boyunca hastalıklar, sakatlıklar yaşandı. Ritmimizi geç bulduk. Önce güçlü CSKA Moskova'yı geçmek istiyoruz. Ardından da o hak ettiğimiz kupayı kaldırmayı planlıyoruz"

BAKANDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Final-Four'a yükselen Anadolu Efes'i kutladı. Soyunma odasında basketbolcularla bir selfie'sini paylaşan Bakan Kasapoğlu "Turkish Airlines EuroLeague Play-Off son maçında rakibi Real Madrid'i 88-83 yenerek adını Final Four'a yazdıran temsilcimizi yürekten kutluyorum" notunu düştü.

AYDIN ÖRS'TEN TELEFON

Türk basketbolunun efsane ismi Aydın Örs, koronavirüs sebebiyle yoğun bakımdaydı. Buradan çıkar çıkmaz aradığı ilk isim Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman oldu. Örs maçtan önce Ataman'ı arayarak "Ergin siz 2 senedir bu kupayı hak ettiniz. Yoğun bakımdan yeni çıktım. Sana ve takımına güveniyorum. O kupayı alın" dedi. Ataman da ustasına teşekkür etti.