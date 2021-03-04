Anadolu Efes - CSKA Moskova | CANLI

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. PERİYOR OYNANIYOR | Anadolu Efes 31-13 CSKA Moskova

AVRUPA'DA 713. RANDEVU



Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 713. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 712 karşılaşmada 404 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 465. maçını yaptı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 464 karşılaşmada 247 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova ile 25. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 2000'den bu yana Avrupa Ligi'nde yapılan 24 maçın 4'ünü lacivert-beyazlılar, 20'sini ise kırmızı-mavililer kazandı.

ANADOLU EFES-CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.