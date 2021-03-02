Bizimkiler sahnede

Basketbolda Türk ekipleri sahne alacak. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bugün ve yarın 9 karşılaşma yapılacak. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i bugün saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. F.Bahçe ise yarın 22.45'te Exchange Milan'a konuk olacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de heyecan devam edecek. Play-off turu grup aşamasında Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom, 8'li final için mücadele edecek. Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta ter dökeceği organizasyonda bugün başlayacak müsabakalar, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak. K Grubu'nda yer alan Türk Telekom, ilk maçında bugün Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek. I Grubu'ndaki iki Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ ise yarın İzmir'de karşılaşacak.