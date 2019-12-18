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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Efes tam gaz

Efes tam gaz

'nin 14. haftasında , konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 74-68 yenerek liderliğini korudu. Efes, deplasmanda üst üste 6. galibiyetini aldı. 'nde ise , Çek ekibi 'e 69-79 yenildi.

'nin 14. haftasında , konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 74-68 yenerek liderliğini korudu. Efes, deplasmanda üst üste 6. galibiyetini aldı. 'nde ise , Çek ekibi 'e 69-79 yenildi.
  1. 18.12.2019
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