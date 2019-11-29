Fener tam yol!
Geçen hafta Asvel’i yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde ağırladığı Rus Khimky karşısında üst üste ikinci zaferini elde etti.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 11. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı BC Khimky'yi rahat geçti: 89-76. Seyircisi önünde karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 28-24 önde kapadı. Konuk ekip ikinci çeyrekte toparlandı ve 25-16'lık seri yakalayarak soyunma odasına 49-44 galip girdi. Khimky'de Janis Timma ilk yarıda 24 sayı atarken, Luigi Datome ise 15 sayı ile karşılık verdi. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikada yakaladığı 13-4'lük seriyle karşılaşmada yeniden öne geçti: 57-53.
KAPTAN MELİH'TEN 19 SAYI
Üçüncü çeyreği 21-6 kazanan Kanarya, final periyoduna 65-55 önde girmeyi başardı. Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Bir Fener, bir Khimky'nin öne geçtiği final periyodunda son gülen Kanarya oldu (24-21) ve üst üste ikinci galibiyetine ulaştı: 89-76. Konuk ekipten Timma 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, F.Bahçe'de Datome (20), Melih (19), Sloukas (19) ve Williams (12) çift hanelere ulaştı.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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