Fener tam yol!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 11. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı BC Khimky'yi rahat geçti: 89-76. Seyircisi önünde karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 28-24 önde kapadı. Konuk ekip ikinci çeyrekte toparlandı ve 25-16'lık seri yakalayarak soyunma odasına 49-44 galip girdi. Khimky'de Janis Timma ilk yarıda 24 sayı atarken, Luigi Datome ise 15 sayı ile karşılık verdi. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikada yakaladığı 13-4'lük seriyle karşılaşmada yeniden öne geçti: 57-53.

KAPTAN MELİH'TEN 19 SAYI

Üçüncü çeyreği 21-6 kazanan Kanarya, final periyoduna 65-55 önde girmeyi başardı. Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Bir Fener, bir Khimky'nin öne geçtiği final periyodunda son gülen Kanarya oldu (24-21) ve üst üste ikinci galibiyetine ulaştı: 89-76. Konuk ekipten Timma 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, F.Bahçe'de Datome (20), Melih (19), Sloukas (19) ve Williams (12) çift hanelere ulaştı.