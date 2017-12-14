 Kalinic 6 ay sonra parkede – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Kalinic 6 ay sonra parkede

    Kalinic 6 ay sonra parkede

    Fenerbahçe Doğuş’un Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic 6 ay sonra parkelere geri döndü.

    Fenerbahçe Doğuş'un yıldız basketbolcusu Nikola Kalinic yaşadığı sakatlık sonrası 6 ay parkeden uzak kalmıştı. Kalinic THY Euroleague'nin 12. haftasında oynanan Zalgiris Kaunas maçında parkelere tekrardan geri döndü. Müsabaka öncesi takımıyla birlikte ısınmaya çıkan Kalinic'e tribünlerden büyük destek geldi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:05
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