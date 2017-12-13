 Fenerbahçe'nin konuğu Zalgiris – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'nin konuğu Zalgiris

    Fenerbahçe'nin konuğu Zalgiris

    Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te oynanacak.

    Son şampiyon sarı-lacivertli takım, 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçını kazanan , son olarak 15 Kasım'da sahasında Olympiakos'a kaybetmişti. Eski Fenerbahçeli, Avrupa Ligi'nin efsane oyuncularından Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 11 maç sonunda 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.

    Bu iki takım THY Avrupa Ligi tarihinde birbirlerine 9. kez rakip olacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi karşısında galibiyet sayılarında 6'ya 2 üstünlüğü bulunuyor.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:38
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