Fenerbahçe'nin konuğu Zalgiris
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te oynanacak.
Son şampiyon sarı-lacivertli takım, 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe Doğuş, son olarak 15 Kasım'da sahasında Olympiakos'a kaybetmişti. Eski Fenerbahçeli, Avrupa Ligi'nin efsane oyuncularından Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 11 maç sonunda 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.
Bu iki takım THY Avrupa Ligi tarihinde birbirlerine 9. kez rakip olacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi karşısında galibiyet sayılarında 6'ya 2 üstünlüğü bulunuyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:38
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Bu yolun sonu kupa
Toplam 1
Yorum
RHM Bu senenin Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR ' dur.
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Okan Buruk G.Saray’dan özür diledi
Toplam 1
Yorum
Han Tudor gibi vasıfsız korner yada frikik markajında sanıp kendini, teknik direktörlerle mucadeleye giren kişi Galatasaray camiasından dilemeli
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Ailesini yolladı
Toplam 3
Yorum
görengören Tudor çok korkak adam şışşt uyuma yönetim. Bu adam GS a birşey veremez Kupa ve lig maçlarını iyi analiz edilirse anlamak zor değil.
Fenerbahçe'nin konuğu Zalgiris haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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