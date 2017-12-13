 EuroLeague'de devler parkeye çıkıyor! – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    EuroLeague'de devler parkeye çıkıyor!

    EuroLeague'de devler parkeye çıkıyor!

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 12. hafta maçlarıyla sürecek.

    Türk temsilcileri ve 'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında, yarın ve 15 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

    Ligde 8 galibiyeti bulunan son şampiyon , yarın saat 20.45'te başlayacak maçta, Litvanya ekibi Zalgiris'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

    Üç galibiyete sahip , cuma günü İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

    PROGRAM
    THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:

    20.45 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris (Litvanya)

    22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

    22.00 Unicaja Malaga (İspanya) - Khimki (Rusya)

    22.45 Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

    15 Aralık Cuma:

    20.30 CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)

    20.30 Anadolu Efes - Baskonia (İspanya)

    22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

    22.30 Valencia (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:55
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