EuroLeague'de devler parkeye çıkıyor!

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında, yarın ve 15 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 8 galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45'te başlayacak maçta, Litvanya ekibi Zalgiris'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

Üç galibiyete sahip Anadolu Efes, cuma günü İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris (Litvanya)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Unicaja Malaga (İspanya) - Khimki (Rusya)

22.45 Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

15 Aralık Cuma:

20.30 CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)

20.30 Anadolu Efes - Baskonia (İspanya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

22.30 Valencia (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)