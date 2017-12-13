EuroLeague'de devler parkeye çıkıyor!
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 12. hafta maçlarıyla sürecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında, yarın ve 15 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.
Ligde 8 galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45'te başlayacak maçta, Litvanya ekibi Zalgiris'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.
Üç galibiyete sahip Anadolu Efes, cuma günü İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris (Litvanya)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Unicaja Malaga (İspanya) - Khimki (Rusya)
22.45 Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
15 Aralık Cuma:
20.30 CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)
20.30 Anadolu Efes - Baskonia (İspanya)
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
22.30 Valencia (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:55
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Bu yolun sonu kupa
Toplam 1
Yorum
RHM Bu senenin Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR ' dur.
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Okan Buruk G.Saray’dan özür diledi
Toplam 1
Yorum
Han Tudor gibi vasıfsız korner yada frikik markajında sanıp kendini, teknik direktörlerle mucadeleye giren kişi Galatasaray camiasından dilemeli
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Ailesini yolladı
Toplam 3
Yorum
görengören Tudor çok korkak adam şışşt uyuma yönetim. Bu adam GS a birşey veremez Kupa ve lig maçlarını iyi analiz edilirse anlamak zor değil.
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