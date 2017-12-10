 Fenerbahçe Doğuş rahat kazandı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Fenerbahçe Doğuş rahat kazandı

    Fenerbahçe Doğuş rahat kazandı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Doğuş, evinde ağırladığı Yeşilgiresun Belediyespor’u 85-72 mağlup etti.

    Salon: Ülker
    Hakemler: Ziya Ozorhon, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Fenerbahçe Doğuş: Thompson 5, Melli 16, Barış 2, Melih 2, Wanamaker 2, Egehan 9, Nunnally 5, Guduric 12, Sinan 6, Ali Muhammed 6, Ahmet 10, Datome 10 Başantrenör: Zeljko Obradovic Yeşilgiresun Belediyespor: James 8, Boynton 9, Leon Harun 6, Enes 11, Efe 3, Nikolov, Hosley 7, Gagic 6, Dusan 3, Marinkovic 2, Williams 15, Erkan 2 Başantrenör: Mihailo Uvalin 1. periyot: 26-16 (Fenerbahçe lehine) Devre: 51-34 (Fenerbahçe lehine) 3. periyot: 70-46 (Fenerbahçe lehine)
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
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