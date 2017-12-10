Fenerbahçe Doğuş rahat kazandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Doğuş, evinde ağırladığı Yeşilgiresun Belediyespor’u 85-72 mağlup etti.
Hakemler: Ziya Ozorhon, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Fenerbahçe Doğuş: Thompson 5, Melli 16, Barış 2, Melih 2, Wanamaker 2, Egehan 9, Nunnally 5, Guduric 12, Sinan 6, Ali Muhammed 6, Ahmet 10, Datome 10 Başantrenör: Zeljko Obradovic Yeşilgiresun Belediyespor: James 8, Boynton 9, Leon Harun 6, Enes 11, Efe 3, Nikolov, Hosley 7, Gagic 6, Dusan 3, Marinkovic 2, Williams 15, Erkan 2 Başantrenör: Mihailo Uvalin 1. periyot: 26-16 (Fenerbahçe lehine) Devre: 51-34 (Fenerbahçe lehine) 3. periyot: 70-46 (Fenerbahçe lehine)
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:53
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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