 THY Avrupa Ligi'nde Moskova liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    'nde Moskova liderliğini sürdürdü

    THY Avrupa Ligi'nde Moskova liderliğini sürdürdü

    'nde 11. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

    Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, konuk olduğu Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 92-76 yenerek 9. galibiyetini aldı ve averajla liderliğini devam ettirdi.

    Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 83-68 yenerek 4'ü üst üste olmak üzere 8. galibiyetini elde etti ve 3. sıradaki yerini korudu.

    Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise konuk olduğu Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 100-81 mağlup olarak 14. sıraya geriledi.

    'nde 12. hafta maçları, 14-15 Aralık'ta oynanacak.

    SONUÇLAR

    Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 80-74

    Brose Bamberg (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 76-92

    Maccabi FOX (İsrail) - Valencia (İspanya) : 94-91

    Baskonia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 88-82

    AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 71-77

    Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes: 100-81

    Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 92-83

    Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 68-83

    PUAN DURUMU

    G M AS YS Av P
    1- CSKA Moskova 9 2 970 843 127 20
    2- Olympiakos 9 2 819 780 39 20
    3- Fenerbahçe Doğuş 8 3 850 773 77 19
    4- Maccabi FOX 7 4 874 861 13 18
    5- Panathinaikos Superfoods 7 4 864 854 10 18
    6- Khimki 7 4 857 872 -15 18
    7- Zalgiris 6 5 881 886 -5 17
    8- Real Madrid 5 6 919 878 41 16
    9- Baskonia 5 6 886 880 6 16
    10- Brose Bamberg 5 6 822 886 -64 16
    11- Barcelona Lassa 4 7 892 857 35 15
    12- Kızılyıldız MTS 4 7 851 902 -51 15
    13- Valencia 3 8 834 847 -13 14
    14- Anadolu Efes 3 8 868 922 -54 14
    15- AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 8 831 892 -61 14
    16- Unicaja Malaga 3 8 792 877 -85 14
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:53
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