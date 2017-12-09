THY Avrupa Ligi'nde Moskova liderliğini sürdürdü
THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, konuk olduğu Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 92-76 yenerek 9. galibiyetini aldı ve averajla liderliğini devam ettirdi.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 83-68 yenerek 4'ü üst üste olmak üzere 8. galibiyetini elde etti ve 3. sıradaki yerini korudu.
Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise konuk olduğu Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 100-81 mağlup olarak 14. sıraya geriledi.
THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçları, 14-15 Aralık'ta oynanacak.
SONUÇLAR
Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 80-74
Brose Bamberg (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 76-92
Maccabi FOX (İsrail) - Valencia (İspanya) : 94-91
Baskonia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 88-82
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 71-77
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes: 100-81
Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 92-83
Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 68-83
PUAN DURUMU
|1- CSKA Moskova
|9
|2
|970
|843
|127
|20
|2- Olympiakos
|9
|2
|819
|780
|39
|20
|3- Fenerbahçe Doğuş
|8
|3
|850
|773
|77
|19
|4- Maccabi FOX
|7
|4
|874
|861
|13
|18
|5- Panathinaikos Superfoods
|7
|4
|864
|854
|10
|18
|6- Khimki
|7
|4
|857
|872
|-15
|18
|7- Zalgiris
|6
|5
|881
|886
|-5
|17
|8- Real Madrid
|5
|6
|919
|878
|41
|16
|9- Baskonia
|5
|6
|886
|880
|6
|16
|10- Brose Bamberg
|5
|6
|822
|886
|-64
|16
|11- Barcelona Lassa
|4
|7
|892
|857
|35
|15
|12- Kızılyıldız MTS
|4
|7
|851
|902
|-51
|15
|13- Valencia
|3
|8
|834
|847
|-13
|14
|14- Anadolu Efes
|3
|8
|868
|922
|-54
|14
|15- AX Armani Exchange Olimpia Milan
|3
|8
|831
|892
|-61
|14
|16- Unicaja Malaga
|3
|8
|792
|877
|-85
|14
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:53
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Şampiyon olacağız
Toplam 15
Yorum
1907 GENÇ FB Lİ ÇIK SENDE DE ŞAMPİYON OLACAGIZ. AĞZINIZDAN ALAN MI VAR.AYKUT İSTİFA EDER ETMEZ SİZE NE YA KARDEŞİM KENDİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNİZLE İLGİLENİN
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Bedir: ''Biz değil, Beşiktaş korksun''
Toplam 1
Yorum
GÖKHAN S Sayın Bedir , Mütevazılık dan kimse ölmemiştir aksine değer yükseltir Açıklamalarınız kulübün ilerde nerelerde olacağının açık bir kanıtı
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Çebi’den F.Bahçe’ye jet yanıt
Toplam 2
Yorum
hahan Eminim fenerbahce taraftarida yoneticilerinin aciklamalarindan utaniyordur. Amaclari polemik yaratmak sadece dustugu hallere bak
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