THY Avrupa Ligi'nde Moskova liderliğini sürdürdü

Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, konuk olduğu Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 92-76 yenerek 9. galibiyetini aldı ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 83-68 yenerek 4'ü üst üste olmak üzere 8. galibiyetini elde etti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise konuk olduğu Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 100-81 mağlup olarak 14. sıraya geriledi.

THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçları, 14-15 Aralık'ta oynanacak.



SONUÇLAR

Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 80-74

Brose Bamberg (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 76-92

Maccabi FOX (İsrail) - Valencia (İspanya) : 94-91

Baskonia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 88-82

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 71-77

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes: 100-81

Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 92-83

Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 68-83



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