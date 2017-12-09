THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shved!

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk olduğu İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 77-71 yenen Khimki'nin Rus oyun kurucusu Shved, 35 verimlilik puanı üreterek 11. haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmada rakip potaya gönderdiği 29 sayıyla kariyer rekorunu kıran 28 yaşındaki oyuncu, ayrıca 4 asist, 2 ribaunt ve 2 top çalmalık performans gösterdi. Galibiyette başrolü oynayan Alexey Shved, iki sayılık atışlarda 7'de 6, üç sayılık atışlarda 10'da 5, serbest atışlarda ise 2'de 2 isabetle oynadı.

Real Madrid'in genç yeteneği Luka Doncic, haftayı 36 verimlilik puanı ile kapatmasına rağmen takımı İspanya temsilcisi Real Madrid'in, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 92-83 mağlup olması nedeniyle en iyi oyuncular sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Slovenyalı 18 yaşındaki oyun kurucu, karşılaşmayı 33 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'nin, konuk ettiği Anadolu Efes'i 100-81'lik skorla geçtiği maçta 29 sayı, 4 top çalma, 1 asist ve 1 ribaunt ile oynayan ABD'li oyun kurucu James Feldeine ise 32 verimlilik puanıyla haftanın en iyi üçüncü oyuncusu unvanına layık görüldü.