 Fenerbahçe, Barcelona'yı dağıttı – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe, Barcelona'yı dağıttı

    Fenerbahçe, Barcelona'yı dağıttı

    Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague'in 11. haftasında Barcelona Lassa'yı deplasmanda 15 sayı farkla mağlup etti

    THY EuroLeague'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'nın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden farklı skorla galip ayrılarak galibiyet sayısını 8'e çıkardı.

    Sarı-lacivertlilerde kenardan gelen Kostas Sloukas, 17 sayı 5 asistle maçın yıldızlarından olurken Jan Vesely 13 sayı, Brad Wanamaker 11 sayı, James Nunnally 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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