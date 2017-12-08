 Kızılyıdız- Anadolu Efes – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Kızılyıdız- Anadolu Efes

    Kızılyıdız- Anadolu Efes
    THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu akşam Kızılyıldız'a konuk olacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Geride kalan 10 haftada iki takım da 3'er galibiyet ve 7'şer yenilgi aldı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:36
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