Kızılyıdız- Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu akşam Kızılyıldız'a konuk olacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Geride kalan 10 haftada iki takım da 3'er galibiyet ve 7'şer yenilgi aldı.