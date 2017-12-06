EuroLeague'de 11.hafta heyecanı

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında, yarın ve 8 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Üç galibiyete sahip Anadolu Efes, cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde 7 galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş da aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak maçta, İspanya ekibi Barcelona Lassa'ya Palau Blaugrana'da konuk olacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Valencia (İspanya)

22.30 Baskonia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Khimki (Rusya)

8 Aralık Cuma:

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş