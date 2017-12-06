EuroLeague'de 11.hafta heyecanı
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 11. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında, yarın ve 8 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Üç galibiyete sahip Anadolu Efes, cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
Ligde 7 galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş da aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak maçta, İspanya ekibi Barcelona Lassa'ya Palau Blaugrana'da konuk olacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Valencia (İspanya)
22.30 Baskonia (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Khimki (Rusya)
8 Aralık Cuma:
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:58
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Yıldızlar götürülmedi
Toplam 4
Yorum
AZİZ GRİP LİDERLİĞİ AHAHAAAAAHAA
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Janssen için flaş iddia
Toplam 3
Yorum
Mert feneri gördü bişey olmayacağını mutlu değil fenerde çünkü ne yönetim ne teknik heyet var kaçmanın yollarını arıyor özeti bu
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Janssen için flaş iddia
Toplam 3
Yorum
engin yönetim bu oyuncuyuda kaptırırsa , defolsun gitsin !
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