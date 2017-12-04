Kasım ayının MVP'si Calathes
Panathinaikos Superfoods'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, son 6 maçın 5'ini kazanan Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'ta sergilediği performansla kasım ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Yunan oyun kurucu, kasım ayında oynadığı 6 karşılaşmada 14,6 sayı, 9,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Söz konusu maçlarda, Avrupa Ligi'nde sayı ve asist anlamında kariyer rekorlarını da kıran Calathes, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si ödülünü kazandı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:12
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Yorum
almanci belhandanin yerine birak selcuk inani, sinani koy ondan bin kat iyi oynar.tudor yedek kulubesini de kullanmasini bilmiyo
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ayazmen baskan birde bakmisin tudorla mayis gelmis 3-5 sirada lig bitmis kepengler inmis iflas cekilmis sende birakir gidersin ne olacak baba ciflk
Kasım ayının MVP'si Calathes haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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