 Kasım ayının MVP'si Calathes – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Kasım ayının MVP'si Calathes

    Kasım ayının MVP'si Calathes

    Panathinaikos Superfoods'un Yunan basketbolcusu , THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, son 6 maçın 5'ini kazanan Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'ta sergilediği performansla kasım ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

    Yunan oyun kurucu, kasım ayında oynadığı 6 karşılaşmada 14,6 sayı, 9,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

    Söz konusu maçlarda, Avrupa Ligi'nde sayı ve asist anlamında kariyer rekorlarını da kıran Calathes, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si ödülünü kazandı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:12
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