CSKA Moskova hız kesmiyor!

Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı 92-78 yenerek 8. galibiyetini aldı ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 83-69 yenerek 3'ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini elde etti ve averajla 3. sıradaki yerini korudu.

Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 73-68 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı ve averajla 13. sıraya yükseldi.

THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçları 7-8 Aralık'ta oynanacak.



Sonuçlar

Khimki (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 82-73

Anadolu Efes-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 73-68

Maccabi FOX (İsrail) - Zalgiris (Litvanya): 81-74

Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 69-83

Valencia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 64-72

CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-78

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 82-71

Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 83-87



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