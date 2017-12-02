CSKA Moskova hız kesmiyor!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı 92-78 yenerek 8. galibiyetini aldı ve averajla liderliğini devam ettirdi.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 83-69 yenerek 3'ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini elde etti ve averajla 3. sıradaki yerini korudu.
Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 73-68 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı ve averajla 13. sıraya yükseldi.
THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçları 7-8 Aralık'ta oynanacak.
Sonuçlar
Khimki (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 82-73
Anadolu Efes-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 73-68
Maccabi FOX (İsrail) - Zalgiris (Litvanya): 81-74
Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 69-83
Valencia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 64-72
CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-78
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 82-71
Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 83-87
Puan durumu
|1- CSKA Moskova
|8
|2
|878
|767
|111
|18
|2- Olympiakos
|8
|2
|747
|708
|39
|18
|3- Fenerbahçe Doğuş
|7
|3
|767
|705
|62
|17
|4- Panathinaikos Superfoods
|7
|3
|790
|774
|16
|17
|5- Maccabi FOX
|6
|4
|780
|770
|10
|16
|6- Khimki
|6
|4
|780
|801
|-21
|16
|7- Real Madrid
|5
|5
|847
|806
|41
|15
|8- Zalgiris
|5
|5
|801
|812
|-11
|15
|9- Brose Bamberg
|5
|5
|746
|794
|-48
|15
|10- Barcelona Lassa
|4
|6
|824
|774
|50
|14
|11- Baskonia
|4
|6
|798
|798
|0
|14
|12- Valencia
|3
|7
|743
|753
|-10
|13
|13- Anadolu Efes
|3
|7
|787
|822
|-35
|13
|14- AX Armani Exchange Olimpia Milan
|3
|7
|760
|815
|-55
|13
|15- Kızılyıldız MTS
|3
|7
|751
|821
|-70
|13
|16- Unicaja Malaga
|3
|7
|710
|789
|-79
|13
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:19
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Sosa geri döndü!
Toplam 2
Yorum
tosunoglu BJK daki Sosa yı bize izlettir
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
murat başkan tüm fbliler seni bekliyor.yeniden eski günlerimize döneceğiz seninle.aziz başkanım artık böyle bir başkan adayımızda varken bırak
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
mehmet fenerbahçe taraftarları artık sabırsız ali koçun başkanlığını heyecanla bekliyor
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