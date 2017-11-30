Baskonia - Fenerbahçe Doğuş | CANLI
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibine konuk oluyor
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geliyor.
Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.30'da başlayan karşılaşma, beIN Sports 3'te naklen yayınlanıyor.
Ligde çıktığı 9 müsabakadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanıp, 5'ini kaybeden İspanya ekibi ise 11. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Doğuş, Baskonia ile THY Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bugüne dek, 15 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin dördünü sarı-lacivertliler kazanırken, İspanya temsilcisi 11 galibiyet elde etti.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:45
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Zafer planı hazır
Toplam 9
Yorum
Ultra Aslan Tarihleri logodan ibaret olanlar kendisini dev aynasında görmekten kafalarını kaldıramıyorlar Tudor hücum-press yapsın 20 dakika yeter...
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
fenerkolik fenerbahçe herzamanki gibi haksızlıkla aldı gönül rızası olmadan aldı şimdi bunlar cok normal aziz helal haram bilmiyorki.
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Ahmet Dursun: Beşiktaş'ın bu statta...
Toplam 2
Yorum
gsli alakasi yok sanki bjk sampion olamaz yenemesse 3 puanli systemde hersey olabilir trabzonun bile sansi var
Baskonia - Fenerbahçe Doğuş | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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