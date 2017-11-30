 Baskonia - Fenerbahçe Doğuş | CANLI – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Baskonia - Fenerbahçe Doğuş | CANLI

    Baskonia - Fenerbahçe Doğuş | CANLI

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibine konuk oluyor

    Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geliyor.

    Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.30'da başlayan karşılaşma, beIN Sports 3'te naklen yayınlanıyor.

    Ligde çıktığı 9 müsabakadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanıp, 5'ini kaybeden İspanya ekibi ise 11. sırada bulunuyor.

    Fenerbahçe Doğuş, Baskonia ile THY Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bugüne dek, 15 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin dördünü sarı-lacivertliler kazanırken, İspanya temsilcisi 11 galibiyet elde etti.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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