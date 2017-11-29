 Devler parkeye çıkıyor! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Devler parkeye çıkıyor!

    Devler parkeye çıkıyor!

    THY Euroleague’de 10. hafta BC Khimki Moskova - Brose Baskets Bamberg karşılaşmasıyla başlayacak.

    THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova, Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak. , Sinan Erdem Spor Salonu'nda EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Doğuş da Saski Baskonia'ya konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Real Madrid, Kızılyıldız'ı konuk edecek.

    THY Euroleague'de haftanon programı şöyle:

    Yarın
    20.00 BC Khimki Moskova - Brose Baskets Bamberg
    20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano
    22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
    22.30 Valencia Basket - Olympiakos
    22.30 Saski Baskonia SAD - Fenerbahçe Doğuş

    1 Aralık Cuma
    20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona Lassa
    22.00 Panathinaikos - Unicaja Malaga
    23.00 Real Madrid - Kızılyıldız
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:17
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