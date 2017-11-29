Devler parkeye çıkıyor!
THY Euroleague’de 10. hafta BC Khimki Moskova - Brose Baskets Bamberg karşılaşmasıyla başlayacak.
THY Euroleague'de haftanon programı şöyle:
Yarın
20.00 BC Khimki Moskova - Brose Baskets Bamberg
20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
22.30 Valencia Basket - Olympiakos
22.30 Saski Baskonia SAD - Fenerbahçe Doğuş
1 Aralık Cuma
20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona Lassa
22.00 Panathinaikos - Unicaja Malaga
23.00 Real Madrid - Kızılyıldız
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:17
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O günler geride kaldı
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY BOGASI MERAK ETME LİGİN TADI GELSİN DİYE BÖYLE YAKINDA HAKEMLER BAŞINIZI BİRAZ KALDIRDINIZ DİYE İNCE İNCE DOĞRAMAYA BAŞLARLAR DEMEDİ DEMEYİN DİKKAT
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 30
Yorum
forever1903 kardes daha cok calis birdahakine 9 yeme sende, bu futbol, biz 8 yiyince bizede kimse acimadi
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 4
Yorum
eksik hesap!!! daha azizciğim sayesinde ğs ve bjkye verdiğimiz şampiyonlar ligi katılım paraları var!!! hey gidi aziz başkan severken öldürdün FB'yi!!!
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