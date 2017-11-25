Haftanın MVP’si Edgaras Ulanovas
THY Euroleague'in 9. haftasında en değerli oyuncu (MVP) Zalgiris Kaunas’ın Litvanyalı basketbolcusu Edgaras Ulanovas seçildi.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:05
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 11
Yorum
UAUA**** sen en iyi zamanında kievden 6 yemişssin daha konuş uefa sekteri bile yeni açıkladı her zaman bir numara GALATASARAYDIR türkiyede diye
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Morata’dan esprili Fenerbahçe yanıtı
Toplam 3
Yorum
hhaha dalga geçmiş resmen :D
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Ömer Aşık, parkelere döndü
Toplam 1
Yorum
Allaha Şükür Ömerin geri donmesi cidden çok sevindirici Allah sakatlıktan korusun inşallah.
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