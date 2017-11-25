 Haftanın MVP’si Edgaras Ulanovas – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    9. Euroleague
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Haftanın MVP’si Edgaras Ulanovas

    Haftanın MVP’si Edgaras Ulanovas

    THY Euroleague'in 9. haftasında en değerli oyuncu (MVP) Zalgiris Kaunas’ın Litvanyalı basketbolcusu Edgaras Ulanovas seçildi.

    Euroleague'de 9. haftanın MVP'si organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla belli oldu. Anadolu Efes'i ağırlayan Zalgiris Kaunas, parkeden 91-83 skorla galip ayrıldı. Müsabakada Edgaras Ulanovas maça damgasını vurdu ve Zalgiris'e galibiyeti getirdi. Ulanovas, bu performansı ile Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi. Litvanyalı basketbolcu, Efes karşısında 31 dakika süre aldı ve 22 sayı, 7 ribaund ve 4 asist ile oynadı. 25 yaşındaki oyuncu, 32 verimlilik puanı aldı ve haftanın en değerli oyuncusu oldu.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:05
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