CSKA Moskova liderliğini sürdürdü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçlarının ardından Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini korumaya devam etti.
Sezonun formda ekibi CSKA Moskova, konuk olduğu İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı 89-80 mağlup ederek 7'nci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
Geçen hafta CSKA Moskova'yı uzatmalarda yenen Fenerbahçe Doğuş ise konuk ettiği Rus temsilcisi Khimki'yi de 71-67'lik skorla geçerek çıkışını sürdürdü ve 15 puanla üçüncü sıraya yükseldi.
Konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 91-83 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 7. mağlubiyetini yaşadı ve 11 puanla 15. sırada kaldı.
THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta maçları, 30 Kasım-1 Aralık'ta oynanacak.
SONUÇLAR
Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Anadolu Efes: 91-83
Brose Bamberg (Almanya)-Valencia (İspanya): 83-82
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan): 85-86
Barcelona Lassa (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 89-67
Kızılyıldız MTS (Sırbistan)-Baskonia (İspanya): 81-85
Fenerbahçe Doğuş-Khimki (Rusya): 71-67
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya): 82-80
Unicaja Malaga (İspanya)-CSKA Moskova (Rusya): 80-89
PUAN DURUMU
|CSKA Moskova
|7
|2
|786
|689
|97
|16
|Olympiakos
|7
|2
|675
|644
|31
|16
|Fenerbahçe Doğuş
|6
|3
|684
|636
|48
|15
|Panathinaikos Superfoods
|6
|3
|708
|703
|5
|15
|Real Madrid
|5
|4
|764
|719
|45
|14
|Maccabi FOX
|5
|4
|699
|696
|3
|14
|Zalgiris
|5
|4
|727
|731
|-4
|14
|Khimki
|5
|4
|698
|728
|-30
|14
|Brose Bamberg
|5
|4
|673
|712
|-39
|14
|Barcelona Lassa
|4
|5
|746
|682
|64
|13
|Baskonia
|4
|5
|729
|715
|14
|13
|Valencia
|3
|6
|679
|681
|-2
|12
|AX Armani Exchange Olimpia Milan
|3
|6
|692
|742
|-50
|12
|Unicaja Malaga
|3
|6
|639
|707
|-68
|12
|Anadolu Efes
|2
|7
|714
|754
|-40
|11
|Kızılyıldız MTS
|2
|7
|664
|738
|-74
|11
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:39
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