CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

Sezonun formda ekibi CSKA Moskova, konuk olduğu İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı 89-80 mağlup ederek 7'nci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta CSKA Moskova'yı uzatmalarda yenen Fenerbahçe Doğuş ise konuk ettiği Rus temsilcisi Khimki'yi de 71-67'lik skorla geçerek çıkışını sürdürdü ve 15 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 91-83 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 7. mağlubiyetini yaşadı ve 11 puanla 15. sırada kaldı.

THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta maçları, 30 Kasım-1 Aralık'ta oynanacak.



SONUÇLAR

Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Anadolu Efes: 91-83

Brose Bamberg (Almanya)-Valencia (İspanya): 83-82

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan): 85-86

Barcelona Lassa (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 89-67

Kızılyıldız MTS (Sırbistan)-Baskonia (İspanya): 81-85

Fenerbahçe Doğuş-Khimki (Rusya): 71-67

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya): 82-80

Unicaja Malaga (İspanya)-CSKA Moskova (Rusya): 80-89



PUAN DURUMU