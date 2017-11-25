 CSKA Moskova liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    liderliğini sürdürdü

    CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçlarının ardından Rusya ekibi liderliğini korumaya devam etti.

    Sezonun formda ekibi , konuk olduğu İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı 89-80 mağlup ederek 7'nci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

    Geçen hafta CSKA Moskova'yı uzatmalarda yenen Fenerbahçe Doğuş ise konuk ettiği Rus temsilcisi Khimki'yi de 71-67'lik skorla geçerek çıkışını sürdürdü ve 15 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

    Konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 91-83 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 7. mağlubiyetini yaşadı ve 11 puanla 15. sırada kaldı.

    THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta maçları, 30 Kasım-1 Aralık'ta oynanacak.

    SONUÇLAR
    Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Anadolu Efes: 91-83

    Brose Bamberg (Almanya)-Valencia (İspanya): 83-82

    AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan): 85-86

    Barcelona Lassa (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 89-67

    Kızılyıldız MTS (Sırbistan)-Baskonia (İspanya): 81-85

    Fenerbahçe Doğuş-Khimki (Rusya): 71-67

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya): 82-80

    Unicaja Malaga (İspanya)-CSKA Moskova (Rusya): 80-89

    PUAN DURUMU

    G M AS YS Av P
    CSKA Moskova 7 2 786 689 97 16
    Olympiakos 7 2 675 644 31 16
    Fenerbahçe Doğuş 6 3 684 636 48 15
    Panathinaikos Superfoods 6 3 708 703 5 15
    Real Madrid 5 4 764 719 45 14
    Maccabi FOX 5 4 699 696 3 14
    Zalgiris 5 4 727 731 -4 14
    Khimki 5 4 698 728 -30 14
    Brose Bamberg 5 4 673 712 -39 14
    Barcelona Lassa 4 5 746 682 64 13
    Baskonia 4 5 729 715 14 13
    Valencia 3 6 679 681 -2 12
    AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 6 692 742 -50 12
    Unicaja Malaga 3 6 639 707 -68 12
    Anadolu Efes 2 7 714 754 -40 11
    Kızılyıldız MTS 2 7 664 738 -74 11
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:39
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