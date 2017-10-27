 Anadolu Efes'ten 4'te 0 – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Anadolu Efes'ten 4'te 0

    Anadolu Efes'ten 4'te 0

    THY Euroleague’in 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova’ya 80-98’lik skorla mağlup oldu ve 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.



    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Mario Majkic xx, Uros Obrknezevic xx
    Anadolu Efes: Ledo xx 9, Doellman xx 8, McCollum x, Doğuş xx, Onuralp xx, Berk xx, Motum xx 2, Adams xxx 17, Stimac xx 7, Mustafa x, Dunston xx 14, Simon xxxx 23
    Başantrenör: Velimir Perasovic
    CSKA Moskova: De Colo xxx 18, Fridzon xx, Westermann xx 6, Antonov x 5, Rodriguez xxx 14, Vorontsevich xx 2, Clyburn xxx 20, Higgins xx 5, Khryapa xx 7, Kurbanov xx 6, Hines x 2, Hunter xxx 13
    Başantrenör: Dimitris Itoudis
    1. Periyot: 26-27 (CSKA Moskova lehine)
    Devre:43-54 (CSKA Moskova lehine)
    3. Periyot: 60-73(CSKA Moskova lehine)

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:43
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