Anadolu Efes'ten 4'te 0
THY Euroleague’in 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova’ya 80-98’lik skorla mağlup oldu ve 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Mario Majkic xx, Uros Obrknezevic xx
Anadolu Efes: Ledo xx 9, Doellman xx 8, McCollum x, Doğuş xx, Onuralp xx, Berk xx, Motum xx 2, Adams xxx 17, Stimac xx 7, Mustafa x, Dunston xx 14, Simon xxxx 23
Başantrenör: Velimir Perasovic
CSKA Moskova: De Colo xxx 18, Fridzon xx, Westermann xx 6, Antonov x 5, Rodriguez xxx 14, Vorontsevich xx 2, Clyburn xxx 20, Higgins xx 5, Khryapa xx 7, Kurbanov xx 6, Hines x 2, Hunter xxx 13
Başantrenör: Dimitris Itoudis
1. Periyot: 26-27 (CSKA Moskova lehine)
Devre:43-54 (CSKA Moskova lehine)
3. Periyot: 60-73(CSKA Moskova lehine)
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:43
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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