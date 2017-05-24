Bu mutluluk Fener’e özel
Obra, birçok Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşamasına rağmen F.Bahçe’deki hislerinin farklı olduğunu söyledi
Taraftar çok iyi
F.Bahçe taraftarıyla ilgili "Mükemmel" ifadesini kullanan Obradovic, "Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Gerçekten çok iyiler. Dörtlü Final'de müthiştiler. Aynı desteği lig maçlarında da bekliyoruz. Taraftarımızın desteğine her zaman minnettarız" diye konuştu.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:43
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Ada’dan Narsingh iddiası
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR JOHSEN EVET HOLLANDALI AMA BUZ GİBİ TEREYAGINDAN KIL ÇEKER GİBİ GOL ATTI ESAS ORDA FAULU GEÇ KALAN SERDAR YAPTI CÜNEYT ÇAKIRDA DOĞRADI
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Dilmen: Terim boştayken, Terim gelir...
Toplam 1
Yorum
ADANALI -HAMZA YÜRÜYÜN KANKALARA GS YI SATAN ADANALI TÜCCARI GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ. KANKALARIN TAKIMLARINDAN BİRİNİ ÇALIŞTIRABİLİR.
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Ada’dan Narsingh iddiası
Toplam 3
Yorum
UZMAN GOLCÜ CÜNEYT ÇAKIR GİBİLER OLURSA JOHSEN NAPSIN ADAMIN BUZ GİBİ GOLÜNÜ CÜNEYT SAYMADI.FUTBOL OYNAMIŞ HERKES BUNUN BAL GİBİ GOL OLDUGUNU BİLİYOR
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