Haberler Haberler Portekiz - Fransa maçı canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

Portekiz - Fransa maçı canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 çeyrek final maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Hamburg Volksparkstadion Stadyumu'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak. Portekiz - Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 21:53 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 22:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz - Fransa maçı canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 çeyrek final maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. Hamburg Volksparkstadion Stadyumu'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

Zorlu karşılaşmayı kazanan ekip yarı finalde İspanya'nın rakibi olacak.

Portekiz - Fransa mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

PORTEKİZ FRANSA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇIN İLK 11'LERİ

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Camavinga, Griezmann, Muani, Mbappe.

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Fransa maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
Almanya'yı deviren İspanya yarı finalde!
DİĞER
Son dakika: Merih Demiral'a 'Bozkurt' cezasında 'çirkin' detay! UEFA, Bellingham'a ceza verirken...
Son dakika haberleri... Suriye'deki bayrak provakatörü yakalandı
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu?
Büyükekşi'den Merih açıklaması!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanya'yı deviren İspanya yarı finalde!
Montella'dan ceza tepkisi!
Kadıköy su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (5 Temmuz)
4 yıllık lisans bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
4 yıllık lisans bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor Cimbom'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor 20:22
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu! Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu! 20:18
Veli Kavlak Beşiktaş'a geri döndü! Yeni görevi... Veli Kavlak Beşiktaş'a geri döndü! Yeni görevi... 19:56
Hatayspor Nijeryalı yıldızı transfer etti! Hatayspor Nijeryalı yıldızı transfer etti! 17:59
Schalke 04 Kenan Karaman'ın sözleşmesini uzattı! Schalke 04 Kenan Karaman'ın sözleşmesini uzattı! 17:55
Kartal'ın yeni sezon çalışmaları sürüyor! Kartal'ın yeni sezon çalışmaları sürüyor! 17:49
Daha Eski
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? 16:17
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor 16:02
Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu 15:43
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 15:40
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 15:25
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 15:07