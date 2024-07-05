Portekiz - Fransa maçı canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 çeyrek final maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. Hamburg Volksparkstadion Stadyumu'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.
Zorlu karşılaşmayı kazanan ekip yarı finalde İspanya'nın rakibi olacak.
Portekiz - Fransa mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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MAÇIN İLK 11'LERİ
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Camavinga, Griezmann, Muani, Mbappe.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz - Fransa maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.