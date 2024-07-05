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İspanya - Almanya maçı canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın favori takımlarından İspanya ve Almanya karşı karşıya geliyor. Stuttgart Stadyumu'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Fransa-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak. İspanya - Almanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 18:54 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 19:10
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İspanya - Almanya maçı canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçın galibi yarı finalde Portekiz - Fransa karşılaşmasının kazananıyla eşleşecek.

Stuttgart Stadyumu'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.

İspanya - Almanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSPANYA ALMANYA maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

İspanya: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.

Almanya: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Emre Can, Kroos; Musiala, İlkay Gündoğan, Sane; Havertz.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Almanya maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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