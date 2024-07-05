İspanya - Almanya maçı canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçın galibi yarı finalde Portekiz - Fransa karşılaşmasının kazananıyla eşleşecek.
Stuttgart Stadyumu'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.
İspanya - Almanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ
İspanya: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.
Almanya: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Emre Can, Kroos; Musiala, İlkay Gündoğan, Sane; Havertz.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya - Almanya maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.