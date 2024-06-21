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Jovic ipten aldı

Fenerbahçeli Tadic'in 82 dakika oynadığı karşılaşmada 69'da Karnicnik’le öne geçen Slovenya’ya 90+5’te Jovic cevap verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Jovic ipten aldı

EURO 2024 C Grubu 2. maçında Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İlk maçlarda Slovenya, Danimarka'yla 1-1 berabere kalırken, Sırbistan İngiltere'ye 1-0 kaybetti. İlk yarıda iki takım da girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Slovenya'nın bir topunun direkten döndüğü ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda 69'da Slovenya öne geçti. Elsnik'in yerden ortasında arka direkteki Karnicnik tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 71'de Tadic'in pasında topla buluşan Zivkovic bekletmeden ortasını açtı. Penaltı noktasında Mitrovic'in şutu üst direkten geri döndü. 78'de ise sahaya bir taraftar atladı ve oyun kısa süreliğine durdu. 90+5'te Sırbistan beraberliği yakaladı. Kaleci Rajkovic'in de gol umuduyla geldiği korneri sağdan Ilic kullandı. Altıpas önünde yükselen Jovic, kafayla ağları sarsıp maçın sonucunu ilan etti. İki takım da gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı.

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