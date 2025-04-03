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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 3 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 3 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 3 Nisan Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 07:54 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 07:54
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Bugünkü maçlar 3 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Nisan Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Kupası

20:30 Beşiktaş-Göztepe (ATV)

İngiltere Premier Lig

22:00 Chelsea-Tottenham (beIN Sports 3)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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