Bugünkü maçlar 3 Nisan Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Nisan Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Kupası

20:30 Beşiktaş-Göztepe (ATV)

İngiltere Premier Lig

22:00 Chelsea-Tottenham (beIN Sports 3)

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