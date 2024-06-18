Haberler Haberler Mert Müldür'ün golü akıllara Hamit Altıntop'un Puskas Ödülü alan golünü getirdi!

Mert Müldür'ün golü akıllara Hamit Altıntop'un Puskas Ödülü alan golünü getirdi!

EURO 2024'te grupta oynadığımız ilk maçta Gürcistan karşısında sahaya çıkan Bizim Çocuklar'da takımımız adına turnuvanın ilk golünü Mert Müldür kaydetti. Mert'in enfes golü akıllara Hamit Altıntop'u getirdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 19:51 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 19:58
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Mert Müldür'ün golü akıllara Hamit Altıntop'un Puskas Ödülü alan golünü getirdi!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'la karşılaştı. Maçtaki ve turnuvadaki ilk golümüzü 25. dakikada Mert Müldür şık bir vole vuruşuyla kaydetti.

İŞTE MERT'İN GÜRCİSTAN'A ATTIĞI GOL 👇

Mert'in bu golü akıllara 2010 yılında Puskas Ödülü'nü Hamit Altıntop'a kazandıran golü getirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve France Football dergisi tarafından verilen yılın en iyi golü adlı Puşkaş Ödülü'nü 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçında Kazakistan'a attığı golle Hamit Altıntop kazanmıştı.

İŞTE HAMİT ALTINTOP'UN ATTIĞI GOL 👇

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