Mert Müldür'ün golü akıllara Hamit Altıntop'un Puskas Ödülü alan golünü getirdi!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'la karşılaştı. Maçtaki ve turnuvadaki ilk golümüzü 25. dakikada Mert Müldür şık bir vole vuruşuyla kaydetti.

İŞTE MERT'İN GÜRCİSTAN'A ATTIĞI GOL 👇

⚽GOOOOLLL!! MERT MÜLDÜR!!! BU GOLÜN TARİFİ YOK!! JENERİKLİK BİR GOL!! GÜRCİSTAN KARŞISINDA ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/qWKA9aDCkX — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024

Mert'in bu golü akıllara 2010 yılında Puskas Ödülü'nü Hamit Altıntop'a kazandıran golü getirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve France Football dergisi tarafından verilen yılın en iyi golü adlı Puşkaş Ödülü'nü 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçında Kazakistan'a attığı golle Hamit Altıntop kazanmıştı.

İŞTE HAMİT ALTINTOP'UN ATTIĞI GOL 👇