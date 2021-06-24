Portekiz nefes nefese

F Grubu'nda son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Fransa, son şampiyon Portekiz ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun 2 penaltı golüne Kylian Mbappe (pen.) ve Karim Benzema ile karşılık veren Fransa, grubu 5 puanla lider tamamladı. Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkararak eski Alman Klose'yi geçen Ronaldo grubu 5 golle bitirdi.