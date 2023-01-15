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İşte 2022'nin en çok satan oyunları!

Her geçen gün üstüne koyarak giden oyun sektöründe, 2022'nin en çok satan oyunları belli oldu. Call of Duty: Modern Warfare 2, zirvede yer alırken, ikinci Elden Ring, üçüncü ise Madden NFL 23 oldu. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 15:57
İşte 2022'nin en çok satan oyunları!

Özellikle pandemi dönemi sonrası büyük bir gelişme kateden oyun sektörü, her geçen gün yeniliklere de kapısını açıyor. Analiz şirketi NPD'nin Amerika'daki verilerine göre, 2022'nin en çok satan oyunları açıklandı.

Şirketin verilerine göre Call of Duty: Modern Warfare 2, yılın en çok satan oyunu oldu. CoD MW2'yi Elden Ring ve Madden NFL 23 takip etti.

2022 yılında en çok satılan oyunlar şu şekilde sıralandı:

1- Call of Duty: Modern Warfare 2
2- Elden Ring
3- Madden NFL 23
4- God of War: Ragnarok
5- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
6- Pokemon: Scarlet/Violet
7- FIFA 23
8- Pokemon Legends: Arceus
9- Horizon Forbidden West
10- MLB: The Show 22

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