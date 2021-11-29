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Steam rekor kırdı! Tam 27.3 milyon

Steam'de, 28 Kasım günü bir rekor kırıldı. Platform, 27.3 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yaparak kendi rekorunu kırdı. Bir önceki rekor 26 milyondu.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:45
Steam rekor kırdı! Tam 27.3 milyon

Günümüzün en büyük oyun ve oyuncu platformu olan Steam, Nisan 2021'de eş zamanlı olarak 26 milyon oyuncu düzeyine ulaşıp rekor kırmıştı.

Steam, 28 Kasım'da yeni bir rekor kırdı ve 27.3 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Rekorun kırıldığı sırada Counter-Strike: Global Offensive ilk sırada yer alırken, Dota2 ikinci sırada PUBG: Battlegrounds ise 3. sırada yer aldı.

İşte rekorun kırıldığı sırada en çok oynanan ilk 10 oyun:

* Counter-Strike: Global Offensive
* Dota 2
* PUBG: Battlegrounds
* Apex Legends
* Team Fortress 2
* NARAKA: BLADEPOINT
* GTA V
* MIR4
* New World
* Rust

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