Battlefield 2042'den kötü haber geldi! Toplam 22 silah olacak | İşte Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ve fiyatı

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042'nin çıkmasına sayılı günler kala, oyunu bekleyenlere kötü bir haber geldi..

TOPLAMDA 22 SİLAH OLACAK

Reddit'te bir kullanıcının paylaştığı görsele göre, Battlefield 2042'de yalnızca 22 silah olacak. Bu silahlardan 3 tanesi tabanca, 4 tanesi SMG, 4 tanesi Assault Rifle, 2 tanesi LMG, 3 tanesi Marksman Rifle, 3 tanesi Sniper Rifle ve 3 tanesi de pompalı tüfek olacak.

Call of Duty: Vanguard'la yarışması beklenen Battlefield 2042'nin, bu haberle birlikte oyunseverler tarafından negatif yorumlar aldığı kaydedildi..

BATTLEFIELD 2042 NE ZAMAN ÇIKACAK? FİYATI NE KADAR?

Battlefield 2042; PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X | S için 19 Kasım'da çıkış yapacak.

Oyunun Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

PC (Steam) - 419 TL

Xbox One - 499,99 TL

PlayStation 4 / PlayStation 5- 500 TL

Xbox Series - 559 TL

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi:Windows 10

İşlemci(AMD): AMD FX-8350

İşlemci(Intel): Core i5 6600K

RAM: 8GB

VRAM: 4GB

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 560

Ekran Kartı(Nvidia): GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci(AMD): AMD Ryzen 5 3600

İşlemci(Intel): Core i7 4790

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 5600 XT

Ekran Kartı(Nvidia): GeForce RTX 2060

DirectX: 12