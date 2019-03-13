Espor Sahnesi’nde oynanacak Akademi Ligi maçları için biletler satışa çıktı
Akademi Ligi 2019’un mevsim finalleri 22 – 24 Mart’ta Espor Sahnesi’nde oynanacak.
Ülkemizin önemli espor organizasyonu Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin 2019 Kış Mevsimi öncesinde Riot Games tarafından oldukça güzel adımlar atıldı. Yeni sezonun hemen başında franchise sistemiyle köklü değişimler yapan Riot, League of Legends takımlarıyla uzun soluklu bir anlaşma yaptı. Hemen ardından mevcut takımlara Akademi Ligi oluşumunun şart koşulmasıyla birlikte, genç oyuncular için yepyeni bir oluşum ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz Yükselme Ligi'nin yerini alan Akademi Ligi'nde franchise sistemine dahil olan VFŞL takımlarının Akademi ekipleri mücadele etmekte. VFŞL 2019 Kış Mevsimi fikstüründe oynanan 2019 Akademi Ligi karşılaşmaları, genelde Kış Mevsimi'nden birkaç gün önce oynanmakta.
Ülkemizin önemli espor organizasyonu Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin 2019 Kış Mevsimi öncesinde Riot Games tarafından oldukça güzel adımlar atıldı. Yeni sezonun hemen başında franchise sistemiyle köklü değişimler yapan Riot, League of Legends takımlarıyla uzun soluklu bir anlaşma yaptı. Hemen ardından mevcut takımlara Akademi Ligi oluşumunun şart koşulmasıyla birlikte, genç oyuncular için yepyeni bir oluşum ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz Yükselme Ligi'nin yerini alan Akademi Ligi'nde franchise sistemine dahil olan VFŞL takımlarının Akademi ekipleri mücadele etmekte. VFŞL 2019 Kış Mevsimi fikstüründe oynanan 2019 Akademi Ligi karşılaşmaları, genelde Kış Mevsimi'nden birkaç gün önce oynanmakta.
AKADEMİ LİGİ'NİN MEVSİM FİNALLERİ ESPOR SAHNESİ'NDE OYNANACAK
Bilindiği üzere Kış Mevsimi'nin normal sezon fikstüründe son 2 maç günü kalmış durumda. Yani başka bir deyişle Mevsim Finalleri için çok az bir süre kalmış oldu.
Akademi Ligi'nin Mevsim Finalleri, VFŞL'den biraz farklı şekilde 4 takım arasında gerçekleşecek. 1907 Fenerbahçe Akademi, HWA Akademi ve SUP Akademi gibi ekipler finallere kalmayı bir süre önce garantiledi. BJK Akademi ve Royal Youth Akademi ise mevsim finallerine katılacak son takım olmak için yarışıyor.
Akademi Ligi'nde 6 karşılaşma daha oynanacak ve 14 Mart'ta BJK Akademi ve RYL Akademi arasında oldukça kritik bir karşılaşma oynanacak. 15 Mart'ta BJKA, FBA ile karşılaşırken, RYL Akademi ise HWA Akademi karşılaşmasına çıkacak, eğer eşitlik devam ederse BJKA ve RYLA arasında bir tiebreak mücadelesi görebiliriz
Akademi Ligi'nde 9. hafta mücadeleleri 14 Mart Perşembe günü başlıyor! #AL2019 pic.twitter.com/EoIlB1Il9T— LoLespor (@LoLespor) 12 Mart 2019
Bütün karşılaşmalar tamamlandıktan sonra 22 Mart günü, 2019 Akademi Ligi takımları ilk kez Espor Sahnesi'nde kozlarını paylaşacak. 2019 Akademi Ligi'nin yarı final eşleşmeleri henüz belli olmadı, ancak program şu şekilde;
22 Mart 2019, Cuma – 16:00 (TSİ)
23 Mart 2019, Cumartesi – 12:00 (TSİ)
AKADEMİ LİGİ MEVSİM FİNALİ
24 Mart 2019, Pazar – 12:00 (TSİ)
BİLETLER SATIŞA SUNULDU
Riot Games, LoLespor aracılığıyla Twitter üzerinden attığı gönderide biletlerin Biletix üzerinden satışa çıktığı duyurdu. Akademi Ligi Mevsim Finalleri'nin yarı final karşılaşmaları biletleri 10 TL, final serisinin bilet fiyatı ise 15 TL olarak belirlenmiş durumda. Riot Games Espor Sahnesi, Ataşehir Watergarden'da (İstanbul) bulunuyor. Daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz.
- 13.03.2019
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