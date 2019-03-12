Dota 2'de bu haftanın en güzel hareketleri
Pudge'dan görmeden 'hook'; Magnus'tan 5'i bir yerde, Phoenix'ten takım savaşını çeviren 'ulti'... İşte takım oyununun en çok önem taşıdığı rekabetçi oyunlardan biri olan Dota 2'de bu haftanın en çok öne çıkan hareketleri, yetenekleri ve 'combo'ları...
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